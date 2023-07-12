برلماني يوضح حقيقة تعرض عقيلة صالح للضرب وتفاصيل ما حدث في جلسة البرلمان

نفى عضو مجلس النواب “عبدالمنعم العرفي” صحة الانباء المتداولة بشأن ما أشيع حول تعرض عقيلة صالح للضرب، وما حدث هو مطالبة بسحب قرارات النائب الثاني وإلقاء اللوم على الرئاسة.

واوضح العربي في تصريحات صحفية لشبكة صفر أن جلسة البرلمان كانت شبه مغلقة وغير منقولة على الإعلام نظرا لحدة النقاش فيها ولايخلو الأمر من الفوضويين الذين لم يتعلموا العمل البرلماني الصحيح والتسليم بالديمقراطية والأغلبية.

وأكد العرفي أن الأغلبية غير موافقة على القرارات التي تم اتخاذها ولا يمكن الأخذ بقول النائب الثاني باللجوء للقضاء ليبقى الأمر مرتهنا بكلمة القضاء ولا تجري الأمور هكذا.

وأضاف العرفي “وقعنا على محضر ورفعنا الطلب حاملا توقيعات النواب لسحب قرارات النائب الثاني، وذلك لعدم إمكانية عقد جلسة للتصويت بالخصوص، نتيجة التشويش والتلاسن من بعض النواب.

وقال العرفي “لم نستطع مناقشة أي بنود سواء خارطة الطريق التي صوت عليها المجلس الأعلى للدولة أو بحث ما يتعلق بالتعديلات في قانون انتخاب الرئيس.