محامي هانيبال القذافي يرد على انباء وفاة موكله

علق محامي هانيبال القذافي بول رومانوس على الانباء الواردة بشأن وفاة موكله.

ونفى رومانوس في تصريحات لمنصة فواصل، ما يشاع عن وفاة هانيبال القذافي ، مؤكدا أن صحّته ما زالت سيئة في ظلّ استمرار إضرابه عن الطعام منذ 3 يونيو الماضي.

ويعاني هانيبال القذافي من تدهور حالته الصحية، وتم نقله إلى المستشفى أكثر من مرة، على خلفية إضرابه عن الطعام، بسبب اعتقاله لسنوات دون محاكمة.

ومنذ الثالث من يونيو الماضي يواصل هانيبال إضرابه المفتوح عن الطعام، احتجاجا على استمرار القضاء اللبناني في احتجازه منذ 8 سنوات دون محاكمة، في تحرّك من شأنه أن يُعيد ملفه إلى الواجهة مجددا.

ونُقل هانيبال القذافي، نجل العقيد معمر القذافي، مساء الأحد الماضي إلى مستشفى في لبنان في وضع صحي حرج، وفق وسائل إعلام لبنانية وتلفزيون الحدث السعودي.