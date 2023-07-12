الصغير: بومطاري الأوفر حظاً في خلافة الصديق الكبير

أكد وكيل وزارة الخارجية الأسبق، حسن الصغير، أن فرج بومطاري، وزير المالية السابق بحكومة الوفاق المنتهية ولايتها، الأوفر حظاً في خلافة الصديق الكبير.

وقال الصغير في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك؛ إن “فرج بومطاري الأوفر حظاً في خلافة الكبير إن لم يكن اليوم والآن فغداً أو بعد”.

وتابع؛ “كذلك عقدة الجهل لدى لطفي الحراري أكبر من أان يعالجها حصوله على الثانوية العامة فما بالك بإيعاز الكبير له بعرقلة بومطاري والتضييق على مقابل دعم غير محدود من الكبير وضمان حصوله على مخصصاته المالية”.

وختم الصغير موضحًا أن “إناطة الأمن بالجهلة والمعقدين اجتماعيا ونفسيا أمر ستكون له عواقب وخيمة على البلاد والعباد كما حصل سابقا ويحصل الآن”.