الدبيبة يؤكد للسفير الإيطالي ضرورة توحيد الجهود المشتركة في محاربة الهجرة غير الشرعية

ليبيا – أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة للسفير الإيطالي لدى ليبيا جيانلوكا ألبيريني ضرورة تفعيل نتائج زيارته الأخيرة إلى رُوما بشأن عقد المنتدى الاقتصادي الليبب الإيطالي، وتوحيد الجهود المشتركة في محاربة الهجرة غير الشرعية.

وقال السفير الإيطالي خلال الاجتماع وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للحكومة إن بلاده تبذل جهوداً في زيادة عدد التأشيرات المقترحة، واستكمال جهود البلديْن في فتح المجال الجوي الذي سينطلق في سبتمبر المقبل، وزيادة التعاون الفني في مختلف القطاعات الحكومية بالبلديْن.