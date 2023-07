قالت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية إن الكرملين الروسي يعتزم السماح لمجموعة “فاغنر” التابعة لـ”يفغيني بروغوزين” بالاحتفاظ بعملياتها المكثفة في إفريقيا.

ونقلت الوكالة عن مصادر لم تكشفها أن روسيا تسعى للاحتفاظ بنفوذها في القارة الإفريقية الغنية بالموارد، بالتزامن مع عملية التمرد التي حدث في روسيا من هجوم المجموعة على الجيش الروسي.

وكشفت الوكالة أن الاتفاق دار بين الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين وقادة “فاغنر” في حوار استمر لأكثر من 3 ساعات اطّلع فيه بوتين على سياسات فاغنر الخارجية في إفريقيا وكيفية شق طريقها في القارة على حساب الولايات المتحدة والقوة الاستعمارية السابقة “فرنسا”، وفق الوكالة.

وتساءلت الوكالة عن مستقبل عمليات فاغنر في السودان وليبيا باعتبار أن “بريغوجين” يساعد قوات الدعم السريع بقيادة “حميدتي” في التمرد على الجيش السوداني، في الوقت التي تحافظ فيه موسكو على علاقتها مع قيادة الخرطوم العسكرية.

وتابعت الوكالة القول إن الكرملين تمكن من متابعة هذه السياسة المزدوجة من خلال نشرها للمرتزقة سرا، وهو النهج ذاته التي استخدمته أيضا في ليبيا الغنية بالنفط.

وأوضحت الوكالة عن المصادر ذاتها أن الولايات المتحدة على علم بأمر تسليم الأسلحة والتي تشمل صواريخ محمولة من مخزون فاغنر في ليبيا إلى عناصر المجموعة الموجودين في السودان، مشيرة إلى أن المخابرات الروسية تراهن على كلا الجانبين في السودان في محاولة للاستفادة مستقبلا، حسب الوكالة.

المصدر: وكالة بلومبرغ الأمريكية

The post ليبيا على طاولة بوتين وقيادات فاغنر في لقاء استمر 3 ساعات appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار