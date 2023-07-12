“أبوزريبة” يبحث مع مدير أمن البيضاء قضايا الأمن والاستقرار في المدينة

الوطن/متابعات

اجتمع وزير الدَّاخلية اللواء عصام أبوزريبة، بِمكتبه بِديوان الوزارة في بنغازي، مع مُدير مُديريِّة أمن البيضاء اللواء خالد البسطه.

وَتمَّ خِلال الاِجتماع تبادل الآراء وَالمُقترحات حول العديد مِن القضايا الهَامة التي تخص المدينة. وَتمَّ التطرق إلى العديد مِن القضايا الهَامة التي تُواجه المدينة، وَمِن بينها الأمن العَام.

وأكد أبوزريبة خِلال الاِجتماع على أهمية المُحافظة على الأمن وَالاِستقرار فِي المدينة، وَتحسين الخدمات التي تقدَّم للمُواطنين.