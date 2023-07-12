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مباحثات ليبية إندونيسية حول تعزيز قدرات القادة والتبادل الشبابي

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

بحث وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية، فتح الله الزني، مع نظيره الأندونيسي ديتو أرياتيدجوا في العاصمة الأندونيسية جاكرتا، التعاون في مجال بناء قدرات القادة والتبادل الشبابي.

واتفق الطرفان، في إطار تعزيز التعاون الثنائي بعد غياب طويل، على إقامة اتفاقية تعاون مشترك في مجال بناء قدرات القادة والتبادل الشبابي.

وبحسب بيان منصة حكومتنا، ناقش اللقاء سبل مكافحة فكر الغلو والتطرف في أوساط الشباب، وتنسيق المواقف في إطار حركة دول عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي.

وأوضح الزني لنظيره، مبادرات وبرامج خطة عودة الحياة للمرافق والبرامج الشبابية التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية برعاية رئيس الوزراء عبدالحميد دبيبة.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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