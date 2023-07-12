عميد أوباري: أبناء الجنوب لا يقبلون استمرار الأوضاع الحالية

أكد رئيس بلدية أوباري أحمد ماتكو، أن “أبناء الجنوب لم يعد بإمكانهم قبول استمرار الأوضاع الحالية والتفاوت المخزي في مستوى المعيشة في البلاد”.

وقال ماتكو في تصريحات صحفية إن فزان تواجه منذ سنوات أزمة خطيرة، بنقص شديد في الوقود والخدمات الأساسية، فضلاً عن دفعها فاتورة باهظة للنزاعات العسكرية والسياسية في ليبيا.

وأضاف أن “سعر لتر البنزين تجاوز 7 دنانير أي 450 دينار لملء سيارة بالوقود، بينما لا تبلغ سوى 10 دنانير في منطقتي طرابلس وبرقة”.

وطالب ماتكو الحكومتين بالتدخل لمعالجة أزمة الوقود التي تمر بها المدينة منذ نحو شهر، مبينا أن”الأهالي ينتظرون أياما وصول البنزين من مستودعات سبها”.