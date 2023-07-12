المنفي يبحث مع باتيلي آخر تطورت المشهد الساياسي في ليبيا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، صباح اليوم الأربعاء، بالعاصمة طرابلس، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باثيلي.

وتناول اللقاء الذي عقد بمقر المجلس الرئاسي، آخر التطورات على الساحة الليبية، والخطوات المُنجزة من قبل المجلس الرئاسي في المسارات، السياسية والاقتصادية والعسكرية.

ووفقا لإعلام الرئاسي، فقد أشاد رئيس البعثة بأهمية قرار تشكيل لجنة لتنظيم الإنفاق العام وتعزيز الشفافية، والخطوات التي يسعى من خلالها المجلس لتحقيق السلام والاستقرار في كافة أنحاء البلاد عبر انتخابات حرة ونزيهة.