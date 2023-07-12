وزير الداخلية الإيطالي يثمن التعاون مع السلطات الليبية والتونسية في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية

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ثمّن وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي التعاون الوثيق مع السلطات الليبية والتونسية في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية، بحسب وكالة آكي الإيطالية.

وقال بيانتيدوزي خلال ندوة بمقر السفارة الإيطالية بواشنطن الاثنين :”وفيما يتعلق بليبيا، بالإضافة إلى التعاون الوثيق على عدة مستويات، والزخم الاستراتيجي المتجدد الذي أدى إلى التوقيع مؤخرًا على إعلان نوايا لتعزيز التعاون في مجال الأمن والهجرة”.

وتحدث وزير الداخلية الإيطالي عن حوار متواصل مع نظيره التونسي كمال الدين الفقي الذي سمح باستئناف التعاون في مكافحة المهربين والهجرة غير النظامية.

وأشار بيانتيدوزي إلى دور الطاولة الفنية الدائمة للوزارتين الإيطالية والتونسية المخصصة لإدارة ظاهرة الهجرة، والتي تعمل بشكل ملموس لمواجهة التحديات المشتركة وتطوير المبادرات في هذا المجال”.

وأعرب الوزير عن “الثقة” في توقيع اتفاق الشراكة الشاملة بين الاتحاد الأوروبي وتونس نظرا للاهتمام الذي أبداه الرئيس قيس سعيد ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين.