باتيلي يبحث مسارات حل الأزمة الليبية مع رئيس المجلس الرئاسي

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، لبحث مسارات حل الأزمة الليبية.

ووفق بيان مقتضب صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، أشاد باتيلي، بقرار المجلس الرئاسي تشكيل لجنة مالية عليا، لتنظيم الإنفاق العام وتعزيز الشفافية، وخطواته من أجل تحقيق السلام والاستقرار في أنحاء البلاد كافة عبر انتخابات حرة ونزيهة.

وبحث اللقاء الخطوات المُنجزة من قِبل المجلس الرئاسي في المسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية.

والخميس الماضي، أصدر المجلس الرئاسي قرارا بتشكيل لجنة مالية عليا من أجل تحديد أوجه الإنفاق العام، ومتابعة الترتيبات المالية، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي و17 عضوا، من بينهم نائب الرئيس، وممثلون عن حكومة الوحدة الوطنية، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والقيادة العامة، ومصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والمؤسسة الوطنية للنفط.

ورحبت البعثة الأممية، بقرار المجلس الرئاسي إنشاء لجنة عليا للرقابة المالية، واصفة هذا القرار بأنه مقاربة شاملة من شأنها الإسهام في توفير فرص متكافئة بين جميع المرشحين في الانتخابات المرتقبة، فضلا عن إضفاء الشفافية على إنفاق الأموال العامة، والتوزيع العادل للموارد الوطنية.

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وأثنت البعثة، على رئيس المجلس الرئاسي، وجميع الأطراف الذين عملوا دون كلل على تسهيل الاتفاق على هذه الآلية، داعية إلى أن تكون هذه المبادرة القائمة على التوافق مثالا يُحتذى به بالنسبة للقادة والمؤسسات الليبية في معالجة جميع القضايا الخلافية المتعلقة بشؤون الأمة.