“قادربوه” يبحث مع وزارة التربية المنتهية ملف التعليم الخاص والاستعدادات للعام الدراسي الجديد

الوطن| رصد

عقد رئيس هيئة الرقابة الادارية عبد الله قادربوه، اليوم الاربعاء، اجتماعه الأول مع وزارة التربية والتعليم المنتهية، بمقر هيئة الرقابة الإدارية، لبحث ملف التعليم الخاص لمواجهة التجاوزرات المستمرة، والاستعدادات لبداية العام الدراسي الجديد.

وحضر الاجتماع مدير الإداراة العامة للرقابة على القطاعات الخدمية والأمنية ومدارء الإدارات الفرعية، و وكيل وزارة التربية والتعليم المنتهية للشؤون التربوية مسعودة الأسود، و مدارء الهيئات والمركز والإدارات العامة، وكيل وزارة العمل المنتهية لشؤون الاستخدام علي الماقوري.

و قال قادربوه أنه اجتمع لمناقشة ملف التعليم الخاص لمواجهة التجاوزرات المستمرة والاستعدادات لبداية العام الدراسي الجديد 2023-2024، وجاهزيتها في ظل عدم توافر كامل الشروط لعدة جامعات ومدارس خاصة.

وأضاف قادربوه أن الاجتماع جاء لكثرة الشكاوى من قبل أولياء الامور فيما يتعلق بالمدارس الخاصة.

وشدد على أنه سيتم إقفال أي مدرسة لاتلتزم بكافة الشروط التعليمية والفنية والتربوية والمنهجية.

وبين قادربوه بأنه ستكون هناك زيادة في عدد لجان المتابعة لهيئة الرقابة لمتابعة المدارس الخاصة التى لم تمتثل لكافة الضوابط القانونية.

من جهتها قالت الأسود، إن آلية التراخيص وأذن المزاولة التي تمنح من قبل وزارة الاقتصاد المنتهية تمت بالمخالفة للشروط القانونية والتربوية الصحيحة لعدة مدارس التى يستوجب توافر كامل الشروط المنصوص عليها قانونياً

ومن جانبه أكد الحضور على أهمية مسؤولية التعليم للقطاعين العام والخاص، وأنه يجب أن تكون ضمن أولويات الحكومة والجهات الرقابيةللحد من ظاهرة التزوير في إصدار الشهادات التعليمة وخصوصاً من القطاع الخاص.

واتفق الحضور على تكاثف الجهود بين الجهات الثلاثة هيئة الرقابة ووزارة التربية والتعليم و وزارة العمل بالحكومة المنتهية، بشأن عدم التهاون مع أي جهة تخالف الشروط القانونية في العملية التربوية والتعليمية.