معزب: خارطة الطريق الجديدة لن تزيد الوضع إلا تعقيدًا للمشهد السياسي

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب، إن جلسة مجلس الدولة أمس الثلاثاء شهدت الكثير من اللغط، حيث جاءت في اليوم التالي للجلسة العامة التي لم يتحقق فيها النصاب بسبب عدم اكتمال عدد الأعضاء.

معزّب وفي تصريح لموقع قناة”ليبيا بانوراما” أضاف أن عدد من حضر الجلسة من الأعضاء محدود لم يتجاوز 56 عضوًا، وعلى الرغم من أنها حققت النصاب المطلوب الذي هو ثلثا أعضاء المجلس، والبالغ عددهم 138 عضوًا، إلا أن إقرار الخارطة تم بعدد 34 عضوًا فقط، وهذا العدد دون الثلث المطلوب، كما أنه لا يعدّ كافيًا للإقرار بموضوع ذي أهميّة بالغة، ولذلك وصفت الرئاسة هذا الإقرار بالقبول المبدئي.

وفيما يتعلق ببيان المبعوث الأممي عبد الله باتيلي الذي صدر الاثنين، رأى معزب انه أوضح بوضوح تامّ أن مشروعيْ قوانين الانتخابات في صياغتهما الحالية لن يمكنهما إجراء انتخابات ناجحة،وأشار إلى أنه يحتاج إلى مزيد من العمل لجعل هذيْن المشروعيْن قابليْن للتطبيق عن طريق معالجة الثغرات القانونية والقصور الفنية، وشدّد على أن المؤسّسات والأطراف الرئيسية في ليبيا يجب أن يتوصّلوا إلى تسوية سياسية شاملة بشأن النقاط الخلافية الرئيسية، ولفت إلى أنه سيشرك قطاعات واسعة خارج دائرة المؤسّسات الرسمية في هذه المسألة.

وقال معزب :”ولم يغب عن باتيلي إدانته للتصرّفات الأحادية والتي تفتقر للشمول، والتي من شأنها أن تعمّق الأزمة وتصرف الانتباه عن إجراء الانتخابات، زاعما بأن ما يسعى إليه عقيلة صالح من تعديلات في القوانين الانتخابية التي أقرتها اللجنة المشتركة يخدم طرفا دون آخر.

وفي سياق متصل، صرح معزب لقناة “فبراير”، بأن الخارطة الجديدة لن تزيد الوضع إلا تعقيدا للمشهد السياسي.

وأشار معزب بأن باتيلي ذكر أن القرارات الأحادية التي تفتقر إلى الشمول من شأنها أن تعمق الأزمة أو تصرف الانتباه عن الهدف المشترك وهو إجراء الانتخابات.