بعد قرار ترحيل بلعم.. القنصل الليبي بحكومة الدبيبة يجتمع مع والي اسطنبول

عقد صلاح الدين الكاسح القنصل العام الليبي في إسطنبول التابع لحكومة لوحدة المؤقتة، اجتماعا مع والي إسطنبول داوود غول، للتباحث حول انتهاء مدة الإقامة لعدد من الليبيين، وبحث الحالة التي يمكن معالجتها أو الترحيل بشكل سلس بالتعاون مع القنصلية عبر التبادل الفوري للمعلومات.

واتفق الكاسح وداوود على تسهيل عملية ترحيل المخالفين لفترات طويلة، وعلى التعامل مع الحالات التي يمكن معالجتها، بما فيها الإنسانية كالمرضى ومرافقيهم.

وأعلن والي إسطنبول البدء فعليا بترتيب اجتماع عاجل مع إدارة الهجرة والوزارات المعنية الخارجية والداخلية والصحة لضمان سير الترتيبات بشكل سريع.

يشار إلى أن الحكومة التركية أوقفت الإرهابي زياد بلعم بمطار اسطنبول ومنعته من دخول الأراضي التركية بشكل نهائي استعدادا لترحيله إلى ليبيا، فيما حاول رئيس حكومة الوحدة المؤقتة “عبدالحميد الدبيبة” وسفيره في تركيا التدخل لمنع ترحيل بلعم إلى مطار بنينا في بنغازي، والعمل على وصوله إلى طرابلس عبر معيتيقة.