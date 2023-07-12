أغانين يجدد دعوة بوتن للمنفي لحضور القمة الأفريقية الروسية

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء،بالعاصمة رابلس، سفير الاتحاد الروسي لدى ليبيا حيدر أغانين، الذي جدد دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن للمنفي لحضور القمة الأفريقية الروسية المقرر عقده في آواخر شهر يوليو الجاري بموسكو.

ووفقا لإعلام المجلس الرئاسي، فقد أكد أغانين، دعم بلاده لقرار تشكيل اللجنة المالية العليا لتنظم الإنفاق العام وتعزز الشفافية بمشاركة كل الأطراف الليبية وأن تكون كل الحلول بملكية ليبية خالصة.

كما جدد السفير دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، للمشاركة في قمة روسيا – إفريقيا المقرر عقدها في نهاية الشهر الجاري.