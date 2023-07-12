10 سنوات سجن لمدير مستشفى بئر الغنم وعام لآخرون لتلاعبهم في عقود توريد معدات طبية

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حكمت محكمة جنايات طرابلس بالسجن لمدير سابق لمستشفى بئر الغنم القروي لمدة 10 سنوات لتلاعبه بعقود توريد معدات طبية لفائدة المستشفى.

وأكد مكتب النائب العام ان المحكمة حكمت كذلك بالحبس لمدة سنة بحق أحد أعضاء لجنة مكلفة بإدارة التعاقد والتوريد بالمستشفى، وألزمت بقية المتهمين برد أكثر من 900 ألف دينار.

وأضاف المكتب أن سلطة التحقيق تتبعت مجالات التقرير الذي انطوى على دلائل تشير إلى اِخْتِلَالِ شاب إدارة تنفيذ عقود توريد معدات طبية لفائدة المستشفى.

وذكر المكتب أن الأبحاث أنبأت عن إثبات تآمر قادة المؤسسة العلاجية مع مخولة أداة التنفيذ؛ على وضع وثائق رسمية تفيد بتسلم معدات ومستلزمات طبية على خلاف الحقيقة ؛ مما أَدَّى إلى ضَررٍ لحِقَ بالجهة المتعاقدة نتيجة صرف ثـمن الأصناف المتعاقد على توريدها رغم انتفاء واقع تسلمها من الجهة المختصة؛ فانتهت إلى رفع الدعوى إلى قضاء الحكم في مواجهة المسؤولين.

وأفاد أنه بفراغ محكمة جنايات طرابلس من إجراءات تحقيق الوقائع؛ قضت في آخر جلساتها بإدانة ستة متهمين ؛ فأنزلت بمدير المستشفى عقوبة السجن لمدة عشر سنوات ؛ والحبس لمدة سنة واحدة في حق أعضاء لجنة أعضاء لجنة المطابقة والتسلم ؛ وألزمت مخولة أداة التنفيذ برد مبلغ تسعمائة وواحد وثلاثين ألف دينار .