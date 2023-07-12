“الكوني” يبحث مكافحة الهجرة غير الشرعية مع مسؤولي الأجهزة الأمنية الليبية

التقى النائب بالمجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، اليوم الأربعاء، عدد من مسؤولي الأجهزة الأمنية والعسكرية المختصين بمكافحة الهجرة غير الشرعية، وحرس الحدود، وممثلي عن وزارة الخارجية.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن الكوني، شدد خلال اللقاء على ضرورة توحيد الجهود وفق رؤية استراتيجية للحد من الهجرة غير الشرعية، مؤكداً دعم المجلس الرئاسي للجهود المبذولة لتأمين الحدود والحد من الهجرة غير الشرعية في الجنوب قبل وصولها لمناطق الشمال، وتوفير الإمكانيات اللوجستية التي تؤهلها القيام بمهامها.

واستعرض الكوني، خلال اللقاء نتائج جولاته لدول الجوار وعدد من دول الاتحاد الأوروبي للتعاون مع ليبيا للحد من الهجرة غير الشرعية، وتأمين الحدود لوجستيا، وخلق تنمية مكانية في دول المصدر للحد من تدفق المهاجرين من الجنوب إلى الشمال.

وتم خلال اللقاء التأكيد على مراجعة القوانين ومعالجة أوجه القصور فيما يخص الهجرة غير الشرعية، لتخفيف العبء على ليبيا التي تتكبد تداعياتها، ووضع استراتيجية وطنية لمكافحتها بالتعاون مع المحيط الإقليمي والدولي.

كما تم الاتفاق على وضع رؤية استراتيجية موحدة بين المؤسسات المعنية على أسس علمية توضح وجهة النظر الليبية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

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