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“اللافي” يستقبل سفيرة كندا لدى ليبيا لبحث العلاقات الثنائية وتعزيز فرص التعاون بين البلدين

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم الأربعاء سفيرة كندا لدى ليبيا إيزابيل سافارد، لبحث العلاقات الثنائية وتعزيز فرص التعاون بين البلدين.

و تناول اللقاء مستجدات العملية السياسية في ليبيا، وسبل الوصول لانتخابات نزيهة يشارك فيها ويقبلها الجميع تنهي المراحل الانتقالية، كما تم التاكيد على ضرورة المشاركة الفاعلة للمرأة والشباب في العملية السياسية ومسار المصالحة، التي يقودها المجلس الرئاسي.

من جهتها أكدت السفيرة دعم بلادها لعمل المجلس الرئاسي في مسار المصالحة، ومساعيه المبذولة في المسار السياسي .

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الوطن الليبية

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