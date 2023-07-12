شكشك: يجب إنجاز تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022 في الموعد المحدد

عقد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك اجتماعا مع مدراء الإدارات العامة والمكاتب بالديوان للوقوف على مدى إنجاز التقرير السنوي للعام 2022.

وقال الديوان في بيان عبر “فيسبوك” إن الاجتماع بحث آلية إعداد التقرير السنوي للديوان للعام 2022، وفق الجدول الزمني المحدد، وسير العمل بالخطة التشغيلية للديوان العام الجاري 2023.

وبحسب البيان ناقش الاجتماع هيكلية التحول الرقمي واعتماد أدلة العمل الرقابي ومراحل إنجاز منظومة المهام الرقابية الإلكترونية.

وشدد رئيس الديوان على ضرورة الالتزام بالخطة التشغيلية المعتمدة، وإنجاز الأعمال في المدة المحددة بجودة عالية، مع الالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية مع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.