الكوني يشدد على توحيد الجهود للحد من الهجرة غير القانونية

العنوان

شدد النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، على ضرورة توحيد الجهود وفق رؤية استراتيجية للحد من الهجرة غير القانونية.

وأكد الكوني خلال لقائه عدد من مسؤولي الأجهزة الأمنية والعسكرية المختصين بمكافحة الهجرة غير القانونية، وحرس الحدود، وممثلي عن وزارة الخارجية دعم الرئاسي للجهود المبذولة لتأمين الحدود والحد من الهجرة غير الشرعية في الجنوب قبل وصولها لمناطق الشمال، وتوفير الإمكانيات اللوجستية التي تؤهلها القيام بمهامها.

واستعرض نتائج جولاته لدول الجوار وعدد من دول الاتحاد الأوروبي للتعاون مع ليبيا للحد من الهجرة غير القانوينة وتأمين الحدود لوجستيا ، وخلق تنمية مكانية في دول المصدر للحد من تدفق المهاجرين من الجنوب إلى الشمال.

وتم التأكيد على مراجعة القوانين ومعالجة أوجه القصور فيما يخص الهجرة غير القانونية، لتخفيف العبء على ليبيا التي تتكبد تداعياتها، ووضع استراتيجية وطنية لمكافحتها بالتعاون مع المحيط الإقليمي والدولي.

وتم الاتفاق على وضع رؤية استراتيجية موحدة بين المؤسسات المعنية على أسس علمية توضح وجهة النظر الليبية لمكافحة الهجرة غير القانونية.