لنقي: المشري وأعضاء آخرين يتجاهلون دستور الاستقلال لعام 1951

ليبيا – صرّح عضو مجلس الدولة الاستشاري عضو المؤتمر الوطني العام منذ 2012 أحمد لنقي، بأن هناك شكوكا في صحّة نتيجة التصويت على خارطة الطريق بسبب انتهاك اللائحة الداخلية للمجلس،مشيرا إلى أن القرارات الصادرة قد تكون عرضة للطعن أمام القضاء.

لنقي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما”، أوضح أن رئيس المجلس وأعضاء آخرين يتجاهلون دستور الاستقلال لسنة 1951 كحلّ للأزمة السياسية والأمنية في البلاد، بينما يتجاهل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وأعضاء في البرلمان النقاش حوله الذي قد يكون الحلّ السياسي الحقيقي للأزمة التي تعصف بالبلاد منذ عام 2012.