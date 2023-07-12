روسيا تؤكد دعمها لقرار المجلس الرئاسي الليبي بتشكيل لجنة عليا لتنظيم الإنفاق

استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، سفير روسيا لدى ليبيا إدار أغانين، بديوان المجلس في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن السفير الروسي أكد خلال اللقاء على دعم بلاده لقرار تشكيل اللجنة المالية العليا لتنظم الإنفاق العام وتعزز الشفافية بمشاركة كل الأطراف الليبية وأن تكون كل الحلول بملكية ليبية خالصة.

كما جدد السفير الروسي دعوة الرئيس فلاديمير بوتين، لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي للمشاركة في قمة روسيا – أفريقيا المقرر عقدها في نهاية الشهر الجاري.

وكان رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي التقى اليوم رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، لبحث مسارات حل الأزمة الليبية.

وأشاد باتيلي، خلال اللقاء بقرار المجلس الرئاسي تشكيل لجنة مالية عليا، لتنظيم الإنفاق العام وتعزيز الشفافية، وخطواته من أجل تحقيق السلام والاستقرار في أنحاء البلاد كافة عبر انتخابات حرة ونزيهة.

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