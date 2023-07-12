“المنفي” يستقبل سفير روسيا لدى ليبيا لبحث تشكيل اللجنة المالية لتنظم الإنفاق العام

الوطن| رصد

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، سفير الاتحاد الروسي لدى ليبيا إدار أغانين لبحث قرار تشكيل اللجنة المالية العليا لتنظم الإنفاق العام.

أكد أغانين على دعم بلاده لقرار تشكيل اللجنة المالية العليا لتنظم الإنفاق العام وتعزيز الشفافية بمشاركة كل الأطراف الليبية، وذلك لأن تكون كل الحلول بملكية ليبية خالصة.

كما جدد السفير دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للمنفي للمشاركة في قمة روسيا إفريقيا المقرر عقدها في نهاية الشهر الجاري.