السفير الليبي بأنقرة يهنئ رئيس بعثة الجامعة العربية بتركيا بمنصبه الجديد 

استقبل السفير الليبي بأنقرة مصطفى القليب اليوم الأربعاء، بمقر السفارة في أنقرة السفير عبد الحميد حمزة رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى تركيا.

وهنأ السفير الليبي نظيره التركي بمناسبة توليه منصب رئاسة بعثة جامعة الدول العربية لدى جمهورية تركيا و أعرب عن سعادته بالزيارة، متمنياً له التوفيق والنجاح في رئاسة البعثة العربية.

وبحث الجانبان العلاقات العربية التركية، ودور الجامعة العربية الاقليمي و الدولي خلال المرحلة الحالية و المستقبلية.

و قدم السفير عبدالحميد حمزة درعاً للسفير مصطفى القليب اثناء هذه الزيارة ، متمنياً التوفيق له و عن سعادته بحسن الاستقبال والضيافة .