داخلية الدبيبة: نعتزم تغيير الأطقم الأمنية في منفذ رأس إجدير

ليبيا – أفادت وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال،في بيان لها،الثلاثاء أن مواطنة ليبية تبلغ 63 عاما توفيت نتيجة الانتظار لساعات طويلة في معبر رأس اجدير الحدودي مع تونس.

الداخلية وفي بيانها الذي اطلعت المرصد على نسخة منه،أكدت أنه بات لزاما المضي في مسار تسهيل انسياب حركتي الدخول والخروج، منوهة إلى توجيهات مجلس الوزراء بضرورة الابتعاد عن الجوانب النمطية في أداء الأعمال وتقديم الخدمات للمواطنين.

وجاء في بيان الوزارة:”ببالغ الأسى والحزن تلقينا بلاغا بوفاة المواطنة فطيمة عمر مفتاح العمر 63 سنة نتيجة الانتظار لساعات طويلة داخل ممرات المسافرين بتاريخ 100-7-2023 ،وفي هذا المصاب الجلل تتقدم وزارة الداخلية إلى أهل الفقيدة بأحر التعازي والمواساة داعيين أن يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته”.

كما أكدت أن من أسمى مهامها المحافظة على الأرواح واحترام حقوق المسافرين،وبات لزاماً المضي في خطوط متوازية مع إصرار المواطنين بتقديم الخدمات وتسهيل انسياب حركتي الدخول والخروج، فضلا عن توجيهات مجلس الوزراء بضرورة الابتعاد عن الجوانب النمطية في أداء الأعمال.

وأعلنت الوزارة اعتزامها بتغيير الأطقم الأمنية بما يعود على المواطنين بالرضا وإكتساب الثقة وذلك بتكليف أعضاء مدربين ومهنيين ولديهم المقدرة على الرقي بالمنفذ.