جنايات طرابلس تقضي بحبس مسؤولين سابقين بمستشفى بئر الغنم القروي

قال المكتب الإعلامي للنائب العام الليبي إن محكمة جنايات طرابلس أصدرت حكماً يقضي بإدانة مسؤولين سابقين في مستشفى بئر الغنم القروي ومخولة بإدارة أداة تنفيذ متعاقد معها على توريد معدات ومستلزمات طبية.

وأوضح المكتب الإعلامي للنائب العام في بيان أن سلطة التحقيق تتبعت مجالات التقرير الذي انطوى على دلائل تشير إلى اختلال شاب إدارة تنفيذ عقود توريد معدات طبية لفائدة المستشفى، فأنبأت الأبحاث عن إثبات تآمر قادة المؤسسة العلاجية مع مخولة أداة التنفيذ على وضع وثائق رسمية تفيد بتسلم معدات ومستلزمات طبية على خلاف الحقيقة مما أدى إلى ضرر لحق بالجهة المتعاقدة نتيجة صرف ثـمن الأصناف المتعاقد على توريدها رغم انتفاء واقع تسلمها من الجهة المختصة، فانتهت إلى رفع الدعوى إلى قضاء الحكم في مواجهة المسؤولين.

وبفراغ محكمة جنايات طرابلس من إجراءات تحقيق الوقائع قضت في آخر جلساتها بإدانة 6 متهمين، فأنزلت بمدير المستشفى عقوبة السجن لمدة 10 سنوات والحبس لمدة سنة واحدة في حق أعضاء لجنة المطابقة والتسلم وألزمت مخولة أداة التنفيذ برد مبلغ 931 ألف دينار.

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