“الدبيبة” يتفقد مشروع باب طرابلس ببلدية أبوسليم

الوطن| رصد

تفقد رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة اليوم الأربعاء مشروع باب طرابلس ببلدية أبوسليم، أحد المشاريع الاستثمارية التابعة للشركة الليبية للتنمية، بهدف الوقوف على نسبة الإنجاز الفنية لمكونات المشروع الإدارية والسكنية والتجارية، وخطة الشركة لاستكماله.

وأكد الدبيبة انطلاق مشاريع عودة الحياة في كافة المجالات، ومن بينها قطاع الاستثمار الذي تم توجيهه ليصبح داخليا ومبنيا على دراسةجدوى مهنية تقوم بها مكاتب عالمية، مشدداً على ضرورة الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تم تقييم جدواها من شركات الاستثمارالعالمية.

و استعراض الاجتماع الخطة الاستثمارية المقترحة للمشروع بكافة مكوناتها، والاستفادة من المباني الإدارية المنفذة بالمشروع ليتم تحويلها إلى مجمع إداري وزاري متكامل بهدف معالجة مشكلة نقص المباني الإدارية عوضاً عن تركيز الوزارات والمؤسسات الحكومية على الإيجارات ووجودها داخل الأحياء السكنية.

هذا وقدم مدير إدارة المشروعات بالشركة الليبية LIDCO، عرضاً ضوئياً يوضح المخطط العام للمشروع، ونسبة الإنجاز في كل مكوناته، وخطة الشركة لاستكماله سواء بالاستثمار أم بالتعاقد الحكومي.

كما نفذ الدبيبة جولة ميدانية للاطلاع على تفاصيل المشروع وأعمال البنية التحتية الجارية.

وحضر الاجتماع وزراء النفط والغاز والمالية والحكم المحلي والتعليم التقني والتربية والتعليم والإسكان والتعمير والعمل والتأهيل والصناعة والمعادن بالحكومة المنتهية، ورئيس وأعضاء المؤسسة الليبية للاستثمار والشركات التابعة لها، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة صندوق الإنماءالاقتصادي والاجتماعي، وعدد من وكلاء الوزراء.