الكوني: المجلس الرئاسي يدعم الجهود للحد من الهجرة غير الشرعية

أكد النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، على ضرورة توحيد الجهود وفق رؤية استراتيجية للحد من الهجرة غير الشرعية، وذلك خلال لقائه عددا من مسؤولي الأجهزة الأمنية والعسكرية المختصين بمكافحة الهجرة غير الشرعية، وحرس الحدود، وممثلي عن وزارة الخارجية.

وشدد “الكوني” على دعم المجلس الرئاسي للجهود المبذولة لتأمين الحدود والحد من الهجرة غير الشرعية في الجنوب قبل وصولها لمناطق الشمال، وتوفير الإمكانيات اللوجستية التي تؤهلها القيام بمهامها.

واستعرض نتائج جولاته لدول الجوار ودول الاتحاد الأوروبي للتعاون مع ليبيا للحد من الهجرة غير الشرعية، وتأمين الحدود لوجستيا ، وخلق تنمية مكانية في دول المصدر للحد من تدفق المهاجرين من الجنوب إلى الشمال.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان المجلس اليوم الأربعاء على ضرورة تطوير القوانين ومعالجة أوجه القصور فيها لتساهم في الحد من الهجرة، ولتخفيف العبء على ليبيا التي تتكبد تداعياتها، ووضع استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة بالتعاون مع المحيط الإقليمي والدولي .

وتم الاتفاق على وضع رؤية استراتيجية موحدة بين المؤسسات المعنية على أسس علمية توضح وجهة النظر الليبية للحد من الهجرة غير الشرعية.