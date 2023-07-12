رفض “روسي خليجي” للتدخل في شؤون ليبيا الداخلية

اختتم بالعاصمة الروسية موسكو أمس الثلاثاء الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي، بالتأكيد على أهمية الحفاظ على مصالح الشعب الليبي، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، وضمان سيادتها واستقلال وحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية.

ودعا الاجتماع الوزاري في بيان أصدره أيضا إلى خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلاد ، مشددًا على دعم جهود المبعوث الأممية ” عبدالله باتيلي” لمساعدة الأطراف الليبية للتوصل إلى حل سياسي، وإجراء الانتخابات، مرحبين بالتوافق الذي توصلت إليه اللجنة المشتركة (6+6) المشكلة من مجلسي النواب والدولة بشأن القوانين المنظمة لانتخاب رئيس الدولة وأعضاء البرلمان.