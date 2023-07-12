قادربوه: سنغلق أي مدرسة لا تلتزم بكافة الشروط التعليمية والفنية

ترأس عبدالله قادربوه رئيس هيئة الرقابة الإدارية المدعوم من مليشيات مصراتة اجتماعا اليوم الأربعاء مع وكيلة وزارة التربية والتعليم للشؤون التربوية بحكومة الدبيبة مسعودة الأسود ومدارء الهيئات والمركز والإدارات العامة بالوزارة.

وقالت الهئية في بيان عبر “فيسبوك إن الاجتماع الأول لقادربوه لمناقشة ملف التعليم الخاص ومواجهة التجاوزرات المستمرة، حضره مدير الإداراة العامة للرقابة على القطاعات الخدمية والأمنية ومدارء الإدارات الفرعية، والدكتور على الماقوري وكيل وزارة العمل لشؤون الاستخدام.

وأشارت وكيلة وزارة التربية والتعليم خلال الاجتماع إلى إن آلية التراخيص وإذن المزاولة التي تمنح من قبل وزارة الاقتصاد تمت بالمخالفة للشروط القانونية والتربوية الصحيحة لعدة مدارس التى يستوجب توافر كامل الشروط المنصوص عليها قانونياً.

وأكد قادربوه على ضرورة الاستعداد لبداية العام الدراسي الجديد 2023-2024م والجاهزية في ظل عدم توافر كامل الشروط لعدة جامعات ومدارس خاصة، مضيف أن الاجتماع جاء لكثرة الشكاوى من قبل أولياء الأمور فيما يتعلق بالمدارس الخاصة، بحسب البيان.

وشدد قادربوه على أنه سيتم إقفال أى مدرسة لا تلتزم بكافة الشروط التعليمية والفنية والتربوية والمنهجية، لافتا إلى أنه ستكون هناك زيادة في عدد لجان المتابعة لهيئة الرقابة لمتابعة المدارس الخاصة التى لم تمتثل لكافة الضوابط القانونية.

وفي الختام اتفق الجميع على تكاتف الجهود بين الجهات الثلاثة هيئة الرقابة ووزارة التربية والتعليم ووزارة العمل بشأن عدم التهاون مع أى جهة تخالف الشروط القانونية في العملية التربوية والتعليمية، وفق البيان.