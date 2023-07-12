أفادت مديرية أمن بنغازي بتمكن “قسم التحريات العامة” من ضبط مصري الجنسية بحوزته بطاقة شخصية ليبية مُزورة ورخصة قيادة مُزورة يستقل مركبة آلية نوع سيراتو حمراء اللون .

وفي اطار الخطة المُعدة من قبل السيد رئيس قسم التحريات العامة بمُديرية أمن بنغازي عقيد أشرف الشلطامي لضبط الشارع العام وضبط المطلوبين والخارجين عن القانون .

وأثناء تجوال دوريات الأمن غير الظاهر بالمدينة تم إستيقاف مركبة آلية نوع كيا سيراتو حمراء اللون وعلى متنها أحد الأشخاص وعند طلب مستنداته الشخصية وأوراق المركبة اظهر بطاقة شخصية ليبية صادرة من مدينة جالو عام 2009 ورخصة قيادة ليبية صادرة من مدينة الأبيار .

وقام أحد أعضاء التحريات بسؤاله عن صحة هذه المستندات فأجاب الشخص المطلوب بأن المستدات صحيحة مما أثار الشك لدى أعضاء التحريات وتم الإنتقال به إلى القسم .

وبالإستدلال معه تبين أنه يدعى ه.م.ع من مواليد،1990 على عكس ماهوا مذكر بالبطاقة الشخصية وإعترف انه من الجنسية المصرية وقيامه بتزوير المستندات التي ضُبطت بحوزته .

وتم إحالته إلى النيابة العامة بتهمة تزوير مُستندات رسمية.