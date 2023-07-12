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الداخلية تعلن القبض على شخص بحوزته 6 الف قرص مخدر

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أفادت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء بضبط شخص ليبي الجنسية يمتهن ترويج الأقراص الطبية المخدرة والمؤثرة عقلياً .

وفي إطار الجهود الأمنية التي تبذلها مكونات وزارة الداخلية بناء على تعليمات السيد الوزير المكلف لواء عماد مصطفى الطرابلسي بشأن مكافحة مروجي المخدرات والمؤثرات العقلية ؛ وبمتابعة من رئيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لواء عادل عبدالعزيز ، تمكن فرع الجهاز بنغازي من القاء القبض على شخص ليبي الجنسية يمتهن ترويج الأقراص الطبية المخدرة والمؤثرة عقلياً .

وضبط وبحوزته حوالي 6000 قرص نوع ترامادول ؛ واحيل للنيابة العامة عقب اتمام الاجراءات القانونية حياله.

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