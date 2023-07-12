“الرئاسي”: اللافي بحث مع سفيرة كندا المستجدات السياسية

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم الأربعاء سفيرة كندا لدى ليبيا “إيزابيل سافارد”.

وقال المجلس الرئاسي في بيان إن اللقاء جاء لبحث العلاقات الثنائية وتعزيز فرص التعاون بين البلدين، وتناول آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا، وسبل الوصول لانتخابات نزيهة يشارك فيها ويقبلها الجميع تنهي المراحل الانتقالية، والتأكيد على ضرورة المشاركة الفاعلة للمرأة والشباب في العملية السياسية ومسار المصالحة، التي يقودها المجلس الرئاسي.

ووفق البيان، أكدت السفيرة دعم بلادها لعمل المجلس الرئاسي في مسار المصالحة، ومساعيه المبذولة في المسار السياسي.