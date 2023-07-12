محكمة الجنايات تقضي بالسجن على مدير مستشفى ومسؤولين آخرين

أصدرت محكمة الجنايات حكماً بسجن مدير مستشفى بئر الغنم القروي عشر سنوات، والحبس لمدة سنة واحدة في حق مسؤولين آخرين بالمستشفى من أعضاء لجنة المطابقة والتسلم لإبرامهم عقود توريدات طبية وهمية بقيمة 931 ألف دينار دون استلامها، وتلزمهم برد المبلغ.

وبالتفاصيل وفقًا لمكتب النائب العام ، أصدرت محكمة الجنايات حكماً يقضي بإدانة مسؤولين سابقين في مستشفى بئــــــــر الغنـم القــــروي ؛ ومخولة بإدارة أداة تنفيذ متعاقد معها على توريد معدات ومستلزمات طبية.

وبحسب مكتب النائب العام، تتبعت سلطة التحقيق مجالات التقرير الذي انطوى على دلائل تشير إلى اِخْتِلَالِ شاب إدارة تنفيذ عقود توريد معدات طبية لفائدة المستشفى.

وأنبأت الأبحاث عن إثبات تآمر قادة المؤسسة العلاجية مع مخولة أداة التنفيذ؛ على وضع وثائق رسمية تفيد بتسلم معدات ومستلزمات طبية على خلاف الحقيقة ؛ مما أَدَّى إلى ضَررٍ لحِقَ بالجهة المتعاقدة نتيجة صرف ثـمن الأصناف المتعاقد على توريدها رغم انتفاء واقع تسلمها من الجهة المختصة؛ فانتهت إلى رفع الدعوى إلى قضاء الحكم في مواجهة المسؤولين.

وبفراغ محكمة جنايات طرابلس من إجراءات تحقيق الوقائع؛ قضت في آخر جلساتها بإدانة ستة متهمين ؛ فأنزلت بمدير المستشفى عقوبة السجن لمدة عشر سنوات ؛ والحبس لمدة سنة واحدة في حق أعضاء لجنة أعضاء لجنة المطابقة والتسلم ؛ وألزمت مخولة أداة التنفيذ برد مبلغ تسعمائة وواحد وثلاثين ألف دينار .