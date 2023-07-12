“داخلية الدبيبة”: مخاوف أعيان وحكماء يفرن زالت من قرار دمج مديريات الأمن

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة أن أعيان وحكماء بلدية يفرن أبدوا تقهمهم لقرار دمج مديريات الأمن وأكدوا بأن الصورة قد توضحت لهم وأن مخاوفهم قد زالت وأنهم في انتظار ما تسفر عنه اللجنة المشكلة المعنية بإعادة تقييم القرار.

توجهت اللجنة المكلفة من قبل السيد وزير الداخلية المكلف لواء عماد مصطفى الطرابلسي اليوم الاربعاء إلى مديرية أمن وسط الجبل عقب زيارتها لمديرية أمن شرق الجبل بمدينة غريان.

وعقدت اللجنة اجتماعاً بمقر ديوان بلدية يفرن بحضور أعياء وحكماء المدينة ؛ وتناول الاجتماع مناقشة مقترحات الأعيان والحكماء ؛ وتبادل الآراء والاستماع إلى وجهات نظرهم حول قرار دمج المديريات.

وأكد أعضاء اللجنة بأن قرار السيد وزير الداخلية المكلف بشأن دمج المديريات جاء عقب دراسة لمدة ثلاث أشهر عملت عليه لجنة مختصة ؛ مشيرين إلى أنه قد تم تشكيل لجنة من قبل رئيس الحكومة حول هذا القرار وفي انتظار نتائجها ؛ كما طالب أعضاء اللجنة بضرورة استمرار عمل مراكز الشرطة فالعمل الأمني يحتاجه المواطنين من خلال هذه المراكز.

من جهتهم ابدى أعيان وحكماء المدينة تقهمهم واكدوا بأن الصورة قد توضحت لهم وان مخاوفهم قد زالت وانهم في انتظار ماتسفر عنه اللجنة المشكلة المعنية بإعادة تقييم القرار.