باثيلي يجتمع مع المشري ويقول إنهما اتفقا على أن الوقت حان للقاء جميع المؤسسات والأطراف الليبية لحل الخلافات

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اجتمع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باثيلي، اليوم الأربعاء في طرابلس، مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري.

وقال باثيلي، عبر تويتر، إنهما اتفقا على أن الوقت قد حان لجميع المؤسسات الليبية المعنية والأطراف الرئيسية كي تلتقي وتشارك بشكل بناء في التوصل إلى حل وسط بشأن جميع القضايا السياسية الخلافية.

وأضاف باثيلي، أنه أثار مع المشري الضرورة الملحة لمعالجة الثغرات التي تعتري مشاريع القوانين الانتخابية المقترحة لضمان قابليتها للتطبيق.

وأشار إلى أنه شدد على ضرورة أن تكون أي خارطة طريق توافقية، وألا تصبح ذريعة إضافية لتأجيل إجراء الانتخابات. وقال المبعوث الأممي، إن تأمين دعم وقبول جميع الأطراف الفاعلة أمر ضروري.

من جانبه قال مجلس الدولة إن الجانبان تطرقا خلال اللقاء إلى سبل الوصول لخارطة طريق تفضي إلى انتخابات في أقرب الآجال.

وأضاف، أنهما ناقشا سبل تعزيز المسار الانتخابي عبر العمل آلية تشاورية؛ بغية الوصول لانتخابات حرة ونزيهة، بالإضافة إلى بعض المشاكل والصعاب التي قد تواجه القوانين الانتخابية وسبل تدليلها.