| الكوني يشدد علي ضرورة توحيد الجهود للحد من الهجرة

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2023/07/12 على الساعة 22:38

: شدد النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، على ضرورة توحيد الجهود وفق رؤية استراتيجية للحد من الهجرة غير الشرعية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الكوني، اليوم الأربعاء، بالعاصمة طرابلس، مع عدد من عدد من مسؤولي الأجهزة الأمنية والعسكرية المختصين بمكافحة الهجرة غير الشرعية، وحرس الحدود، وممثلي عن وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، وفق بيان للمجلس الرئاسي علي”فيسبوك”.

وخلال الاجتماع أكد الكوني على “دعم المجلس الرئاسي للجهود المبذولة لتأمين الحدود والحد من الهجرة غير الشرعية في الجنوب قبل وصولها لمناطق الشمال، وتوفير الإمكانيات اللوجستية التي تؤهلها القيام بمهامها”.

واستعرض مع المشاركين “نتائج جولاته لدول الجوار وعدد من دول الاتحاد الأوروبي للتعاون مع ليبيا للحد من الهجرة غير الشرعية، وتأمين الحدود لوجستيا”، مؤكدًا علي “خلق تنمية مكانية في دول المصدر للحد من تدفق المهاجرين من الجنوب إلى الشمال”.

وأضاف البيان إلي أنه تم خلال الاجتماع، “التاكيد على مراجعة القوانين ومعالجة أوجه القصور فيما يخص الهجرة غير الشرعية، لتخفيف العبء على ليبيا التي تتكبد تداعياتها”.

كما تم التوافق على “وضع استراتيجية وطنية لمكافحتها بالتعاون مع المحيط الإقليمي والدولي”، وأشار الكوني والمسؤولون، إلى “ضرورة وضع رؤية استراتيجية موحدة بين المؤسسات المعنية الليبية لمكافحة الهجرة”.