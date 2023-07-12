النحيب: لا يوجد داخل مجلس النواب خلاف واسع بل خلافات بسيطة فقط

ليبيا – علق عضو مجلس النواب بدر النحيب على مقاطعة عدد من النواب رئيس مجلس النواب ومنعه من استكمال البيان بسبب اعتراضهم على القرارات الصادرة في جلسة 26 يونيو الماضي.

النحيب قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوار الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الاحرار” التي تبث من تركيا الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إنه لا يوجد داخل مجلس النواب خلاف واسع بل خلافات بسيطة فقط.

وأشار إلى أن المشكلة حدثت في الجلسة السابقة عند اعتراض أعضاء من مجلس النواب على القرار وهو من حقهم وبدوره عقيلة صالح طالب بالغاء القرارات وحينها وقع الجدال.

وأضاف: “الجدال كان من أعضاء مجلس النواب لأن المطالب هي سحب القرار وليس اجراء معالجات مع العلم أن القرار صدر في جلسة معلقة صحيحة ونحن عارضناه بسحب القرار”.

وبيّن أن ما حدث هو معارضة مجلس النواب لما جرى دون خروج كلام غير جيد أو شتائم، بحسب قوله.