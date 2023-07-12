“اللافي” يبحث مع سفيرة كندا آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، اليوم الأربعاء سفيرة كندا لدى ليبيا، إيزابيل سافارد، بديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن اللقاء جاء لبحث العلاقات الثنائية وتعزيز فرص التعاون بين البلدين.

كما تناول اللقاء آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا، وسبل الوصول لانتخابات نزيهة يشارك فيها ويقبلها الجميع تنهي المراحل الانتقالية، والتأكيد على ضرورة المشاركة الفاعلة للمرأة والشباب في العملية السياسية ومسار المصالحة، التي يقودها المجلس الرئاسي.

من جهتها أكدت السفيرة الكندية دعم بلادها لعمل المجلس الرئاسي في مسار المصالحة، ومساعيه المبذولة في المسار السياسي.

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