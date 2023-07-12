“حماد” يمنح الإذن بتنفيذ عدد من المشاريع بعدد من البلديات غرب وجنوب البلاد

الوطن| رصد

عقد رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية أسامة حماد، اليوم الأربعاء، اجتماعاً بمقر رئاسة الوزراء في مدينة بنغازي، مع عدد من أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الغربية والجنوبية لبحث عدد من المشاكل وسبل حلحلتها، بحضور وزير المواصلات بالحكومة الليبية عبدالحكيم الغزيوي.

و اطلع حماد على المشاكل والمعوقات التي تعاني منها مناطق زليتن، زلطن، أم الأرانب، أوباري، النواحي الأربعة، سيدي السايح، قصر بنغشير، مسلاتة، القره بوللي، الزاوية الغربية، الحرشة، الصابرية، المطري، بوعبيد، عين زارة.

هذا و أصدر تعليماته المباشرة، لوزارة المواصلات الليبية، بمنح الإذن للبدء في تنفيذ عدد من مشاريع تعبيد الطرق في نطاق تلك البلديات،ب الاضافة الى تخصيص مبالغ مالية لحلحلة مختنقات المناطق الليبية.

كما أصدر تعليماته المباشرة لوزارة المواصلات الليبية بالبدء الفوري في تنفيذ واستكمال كافة المشاريع والتعاقدات في كافة البلديات وتسخير الحكومة كافة الامكانيات للوزارة للقيام بدورها على الوجه الامثل في خدمة المواطنين.