مجلس الدولة: المشري ناقش مع باتيلي خارطة طريق الانتخابات

استقبل رئيس مجلس الدولة الاستشاري “خالد المشري” اليوم الأربعاء، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “عبد الله باثيلي” في مقر إقامته في طرابلس.

وذكر مجلس الدولة الاستشاري في بيان أن الجانبين ناقشا سبل تعزيز المسار الانتخابي عبر العمل بآلية تشاورية؛ بغية الوصول لانتخابات حرة ونزيهة، بالإضافة إلى بعض المشاكل والصعاب التي قد تواجه القوانين الانتخابية وسبل تذليلها.

وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى سبل الوصول لخارطة طريق تفضي إلى انتخابات في أقرب الآجال.

وثمن المبعوث الأممي الدور الذي يقوم به مجلس الدولة في إنجاح المسار الانتخابي لإنهاء المراحل الانتقالية والوصول بالبلاد لمرحلة الاستقرار الدائم.