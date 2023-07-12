باتيلي يشدد على معالجة الثغرات في القوانين الانتخابية في ليبيا

شدد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، على رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ضرورة معالجة الثغرات التي تعتري مشاريع القوانين الانتخابية المقترحة، لضمان قبولها للتطبيق.

وأكد باتيلي خلال لقائه المشري اليوم الأربعاء في طرابلس، على ضرورة أن تكون أي خارطة طريق توافقية، وألا تصبح ذريعة إضافية لتأجيل إجراء الانتخابات، بحسب ما نشر على حسابه في “توتير”.

وأشار باتيلي إلى أنه اتفق مع المشري على أن الوقت قد حان لجميع المؤسسات الليبية المعنية والأطراف الرئيسية كي تلتقي وتشارك بشكل بناء في التوصل إلى حل وسط، بشأن جميع القضايا السياسية الخلافية، مؤكدا أن تأمين دعم وقبول جميع الأطراف الفاعلة أمر ضروري.