عون: نطلع لتعاون الشركات الروسية في الجولات الاستكشافية للنفط والغاز

بحث وزير النفط والغاز محمد عون مع السفير الروسي لدى ليبيا أيدار أغانين، تفعيل اللجنة الوزارية الليبية الروسية بعد توقفها لسنوات.

وأعرب عون خلال لقائه السفير الروسي في العاصمة طرابلس؛ عن تطلعه لمشاركة الشركات الروسية في الجولات الاستكشافية لقطاعي النفط والغاز؛ لما تتمتع به هذه الشركات من خبرة، مثمنا دور موسكو خلال منظمة “أوبك +” في المحافظة على توازن السوق النفطي العالمي.

وشدد وزير النفط على ضرورة تفعيل اللجنة المشتركة واللقاءات والزيارات وإقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل للتعريف بالتقنية الروسية في الصناعات النفطية.