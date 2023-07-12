استمرار احتجاز وزير المالية السابق فرج بومطاري

أكدت مصادر صحفية، أن وزير المالية بحكومة الوفاق السابقة المترشح لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي فرج بومطاري لا يزال محتجزًا لدى عناصر تابعة لرئيس جهاز الأمن الداخلي التابع للمجلس الرئاسي .

والثلاثاء، ألقت قوات الامن الداخلي القبض على فرج بومطاري وزير المالية السابق بحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، ومرشح المشير خليفة حفتر لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي بمطار معتيقية الدولي بالعاصمة طرابلس.

وفي السياق، دعا الشيخ السنوسي الحليق رئيس المجلس الأعلى لقبائل ازوية، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ورئيس جهاز الامن الداخلي لطفي الحراري بإطلاق سراح فرج بومطاري وزير المالية السابق.

وقال الحليق في تصريحات اعلامية “نقول للدبيبة و لطفي الحراري، اذا انتم في الغرب نحن في الشرق وليبيا سادها مشاكل “, لذلك عليكم إطلاق سراح ابننا فرج بومطاري فورًا”.

وهدد الحليق “الصديق الكبير” بالقول “على الصديق الكبير ان يعلم بأنه هدف اذا مس إبننا أي سوء”.