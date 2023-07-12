اللافي والسفيرة الكندية يبحثان آخر التطورات السياسية ي ليبيا

استقبل النائب بالمجلس الرئاسيعبد الله اللافي، اليوم الأربعاء سفيرة كندا لدى ليبيا، “إيزابيل سافارد”، لبحث العلاقات الثنائية وتعزيز فرص التعاون بين البلدين.

وتناول اللقاء آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا، وسبل الوصول لانتخابات، نزيهة يشارك فيها ويقبلها الجميع تنهي المراحل الانتقالية ، والتاكيد على ضرورة المشاركة الفاعلة للمراة والشباب في العملية السياسية ومسار المصالحة، التي يقودها المجلس الرئاسي.

من جهتها أكدت السفيرة دعم بلادها لعمل المجلس الرئاسي في مسار المصالحة، ومساعيه المبذولة في المسار السياسي.

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