تنفيذ مشروعات بعدد من البلديات الغربية والجنوبية من قبل الحكومة المعينة من البرلمان

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قالت الحكومة الليبية المعينة من البرلمان، اليوم الأربعاء، إن رئيس مجلس الوزراء منح الإذن بتنفيذ عدد من المشاريع بعدد من البلديات في غرب وجنوب البلاد

وعقد أسامة حماد اليوم اجتماعا موسعا مع عدد من أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الغربية والجنوبيةـ لبحث عدد من المشاكل وسبل حلحلتها.

واطلع حماد على المشاكل والمعوقات التي تعاني منها مناطق زليتن، زلطن، أم الأرانب، أوباري، النواحي الأربعة، سيدي السايح، قصر بن غشير، مسلاتة، القره بوللي، الزاوية الغربية، الحرشة، الصابرية، المطري، بوعبيد، عين زارة.

وقالت الحكومة، إن حماد أصدر تعليماته المباشرة، لوزارة المواصلات، بمنح الإذن للبدء في تنفيذ عدد من مشاريع تعبيد الطرق في نطاق تلك البلديات، بالإضافة إلى تخصيص مبالغ مالية لحلحلة مختنقات المناطق المذكورة أعلاه.

وأضافت، كما أصدر تعليماته المباشرة لوزارة المواصلات بالبدء الفوري في تنفيذ واستكمال كافة المشاريع والتعاقدات في كافة البلديات وتسخير الحكومة كافة الإمكانيات للوزارة للقيام بدورها على الوجه الأمثل.