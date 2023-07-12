| باتيلي يحث الأطراف السياسية على “تبني التشاور” تمهيدا للانتخابات

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2023/07/12 على الساعة 23:30

: حث الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، اليوم الأربعاء، الأطراف السياسية والأمنية في البلاد على تبني مشاورات شاملة تمهيدا لإجراء الانتخابات المرتقبة في البلاد، جاء ذلك خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بالعاصمة طرابلس، وفق بيان للمجلس علي “فيسبوك”.

وقال باتيلي في تغريدة له عبر حسابه علي “تويتر”، أنه “استعرض مع المنفي مجمل التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا”. وأضاف المبعوث الأممي: “أثنيت على النهج التشاوري والشامل الذي تبناه المجلس الرئاسي في إدارة الملف الاقتصادي والذي يقدم مثالا يحتذى به في المسارات الأخرى”.

وتابع باتيلي: “أحث جميع الجهات والأطراف السياسية والأمنية في ليبيا على تبني المقاربة التشاورية الشاملة تمهيدا لإجراء انتخابات وطنية نزيهة”.

وقال المجلس الرئاسي في بيان، إن لقاء المنفي وباتيلي “تناول الخطوات المنجزة من قبل الرئاسي في المسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية”.

وأشاد المبعوث الأممي، وفق البيان، “بأهمية قرار تشكيل لجنة لتنظيم الإنفاق العام وتعزيز الشفافية وتحقيق السلام والاستقرار في كافة أنحاء البلاد عبر انتخابات حرة ونزيهة”.

والخميس الماضي، أصدر المجلس الرئاسي قرارا بتشكيل “لجنة مالية عليا” من أجل تحديد أوجه الإنفاق العام، ومتابعة الترتيبات المالية، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي و17 عضوا، من بينهم نائب الرئيس، وممثلون عن حكومة الوحدة الوطنية، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والقيادة العامة، ومصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والمؤسسة الوطنية للنفط.