الحكومة الليبية المكلفة تبحث أوضاع المستشفيات ومرضى الأورام والإيدز

عقد رئيس الحكومة الليبية المكلفة أسامة حماد، اليوم الأربعاء، اجتماع مع وزير الصحة، عثمان عبدالجليل، لبحث ملفات مرضى الأورام ومرضى نقص المناعة المكتسبة “الإيدز”.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة إن حماد، اطلع تم خلال الاجتماع الذي عقده بمقر رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، على سير العمل في وزارة الصحة والصعوبات التي تواجهها في عدد من الملفات الصحية التي تهم المواطن.

كما تطرق اللقاء إلى أوضاع المستشفيات والمراكز الصحية على مستوى المدن والمناطق وضرورة العمل على توفير احتياجاتها لتقديم خدماتها للمواطنين.

وتعهد رئيس الوزراء على تذليل كافة المعوقات أمام الوزارة لأداء عملها على أكمل وجه وتخصيص مبالغ مالية بشكلٍ عاجل لسد أي نقص في مخازن المستشفيات من حيث الأدوية والمستلزمات.

وشدد حماد، على ضرورة متابعة صرف الأموال المخصصة وضمان توفير هذه الأدوية والمستلزمات الطارئة بشكل عاجل ومتابعة أوضاع المستشفيات والمراكز الصحية على مستوى المدن والمناطق وضرورة العمل على توفير احتياجاتها .