الدبيبة يتفقد مشروع باب طرابلس ببلدية أبوسليم ويستعرض خطته الاستثمارية

قام رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة ظهر اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية لمشروع باب طرابلس ببلدية أبوسليم بهدف الوقوف على نسبة الإنجاز الفنية لمكونات المشروع الإدارية والسكنية والتجارية، وخطة الشركة لاستكماله.

وأكد الدبيبة خلال اجتماع عُقد على جانب الجولة، انطلاق مشاريع عودة الحياة في كافة المجالات، ومن بينها قطاع الاستثمار الذي تم توجيهه ليصبح داخليا ومبنيا على دراسة جدوى مهنية تقوم بها مكاتب عالمية، مشددا على ضرورة الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تم تقييم جدواها من شركات الاستثمار العالمية، بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي لحكومته.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض الخطة الاستثمارية المقترحة للمشروع بكافة مكوناتها، والاستفادة من المباني الإدارية المنفذة بالمشروع ليتم تحويلها إلى مجمع إداري وزاري متكامل بهدف معالجة مشكلة نقص المباني الإدارية عوضا عن تركيز الوزارات والمؤسسات الحكومية على الإيجارات ووجودها داخل الأحياء السكنية.

وقدم مدير إدارة المشروعات بالشركة الليبية LIDCO، عرضا ضوئيا يوضح المخطط العام للمشروع، ونسبة الإنجاز في كل مكوناته، وخطة الشركة لاستكماله سواء بالاستثمار أم بالتعاقد الحكومي.

كما نفذ الدبيبة عقب الاجتماع، جولة ميدانية للاطلاع على تفاصيل المشروع وأعمال البنية التحتية الجارية.

وجرى الاجتماع بحضور كل من وزراء النفط والغاز والمالية والحكم المحلي والتعليم التقني والتربية والتعليم والإسكان والتعمير والعمل والتأهيل والصناعة والمعادن، ورئيس وأعضاء المؤسسة الليبية للاستثمار والشركات التابعة لها، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وعدد من وكلاء الوزراء.