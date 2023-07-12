| المشري وباتيلي يناقشان سبل تعزيز المسار الانتخابي

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2023/07/13 على الساعة 00:42

: ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، خلال لقائه، الأربعاء، مع الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، سبل تعزيز المسار الانتخابي.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على “فيسبوك”، إن المشري وباتيلي ناقشا خلال اللقاء “سبل تعزيز المسار الانتخابي عبر العمل بآلية تشاورية، بغية الوصول لانتخابات حرة ونزيهة، بالإضافة إلى بعض المشاكل والصعاب التي قد تواجه القوانين الانتخابية وسبل تذليلها. كما تطرق الجانبان خلال اللقاء إلى سبل الوصول لخارطة طريق تفضي إلى انتخابات في أقرب الآجال.

وثمن المبعوث الأممي من جانبه خلال اللقاء الذي عقد بمقر إقامة المشري في طرابلس، “الدور الذي يقوم به المجلس الأعلى للدولة في إنجاح المسار الانتخابي لإنهاء المراحل الانتقالية والوصول بالبلاد لمرحلة الاستقرار الدائم”.

وحث باتيلي، اليوم الأربعاء، الأطراف السياسية والأمنية في البلاد على تبني مشاورات شاملة تمهيدا لإجراء الانتخابات المرتقبة في البلاد، جاء ذلك خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بالعاصمة طرابلس، وفق بيان للمجلس علي “فيسبوك”.

وقال باتيلي في تغريدة له عبر حسابه علي “تويتر”، أنه “استعرض مع المنفي مجمل التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا”. وأضاف المبعوث الأممي: “أثنيت على النهج التشاوري والشامل الذي تبناه المجلس الرئاسي في إدارة الملف الاقتصادي والذي يقدم مثالا يحتذى به في المسارات الأخرى”.